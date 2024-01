Milazzo, al teatro Trifiletti andrà in scena il musical “Il Re Leone”

StrettoWeb

Grazie all’impegno di Francesco Merrina, promotore in estate del festival “Magic & Circus” al Castello, arriva a Milazzo il musical “Il Re Leone”. L’appuntamento è il giorno dell’Epifania, al Teatro Trifiletti, con due spettacoli, alle 16 e alle 18.30, per l’occasione verrà celebrato il centenario Disney. Un musical straordinario, dopo aver girato le principali città italiane, giunge nel Messinese, per la regia di Giuseppe Spicuglia e gli attori del Cuore di Argante. Il celebre show dedicato a bambini e famiglie, per l’Epifania porta – come sottolinea lo stesso Merrina – “grandi emozioni in scena”.

La biglietteria è attiva presso cartoleria Merrina via Luigi Rizzo a Milazzo, attraverso il circuito tickettando e presso il teatro prima di ogni spettacolo. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 3348979518.