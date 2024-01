Milano: a Palazzo Marino incontro tra Sala e i 300 nuovi carabinieri del comando provinciale

StrettoWeb

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di oggi, a Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino trenta giovani carabinieri recentemente assegnati alle tenenze e alle stazioni del comando provinciale di Milano, accompagnati dal generale di brigata Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri e dal comandante del gruppo carabinieri di Milano.

Si tratta di una rappresentanza degli oltre 300 giovani militari, donne e uomini nei gradi di maresciallo e carabiniere, giunti a più riprese a Milano nei mesi scorsi, all?esito dei corsi formativi svolti presso gli istituti di istruzione dell?Arma, per alimentare il capillare dispositivo istituzionale della provincia, composto da 80 tenenze e stazioni responsabili delle attività di presidio, controllo del territorio e ordine pubblico.

“L?entusiasmo e la motivazione del personale neogiunto -ha evidenziato il Generale Solazzo nel suo indirizzo di saluto- consentiranno di sostenere e rilanciare l?azione dell?Arma al servizio dei cittadini dei 134 comuni della Provincia di Milano, al fianco delle altre forze di polizia e nel quadro degli indirizzi di coordinamento dell?Autorità prefettizia, confermando il significativo apporto dei reparti carabinieri al sistema della pubblica sicurezza provinciale”. Milano, ha aggiunto il sindaco Sala, è “riconoscente nei confronti dell’Arma dei carabinieri per l’impegno costante con cui contribuisce a garantire sicurezza e ordine pubblico. Sono felice di dare il benvenuto alle donne e agli uomini che hanno appena preso servizio sul nostro territorio: il rafforzamento del personale nelle stazioni dell’Arma presenti in città permetterà di intensificare le attività svolte ogni giorno a tutela di tutti i cittadini e le cittadine milanesi”.

