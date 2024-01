Meteo Trapani: cielo sereno Oggi, Martedì 30 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Gennaio a Trapani vedranno cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto limitata, fermandosi al 7% solamente durante la serata.

La temperatura massima si attesterà sui 13.7°C intorno alle ore 14:00, mentre la temperatura percepita sarà di 12.5°C nello stesso orario. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a 9.6°C intorno alle 23:00.

La velocità del vento non sarà troppo elevata, con punte massime di 8.3km/h provenienti da Sud – Sud Est. Le raffiche di vento saranno assenti, mantenendo così condizioni di vento molto stabili.

Non sono previste precipitazioni nel corso della giornata e l’umidità sarà costante intorno al 63%. La pressione atmosferica si manterrà elevata, attestandosi sui 1035hPa verso la fine della giornata.

In conclusione, martedì 30 gennaio a Trapani si prospetta come una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e condizioni atmosferiche stabili, ideali per svolgere attività all’aperto e godersi al meglio la bellezza del territorio siciliano.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 5.7° perc. 3.1° Assenti 11.9 E max 12.7 Levante 88 % 1033 hPa 8 cielo sereno 9° perc. 7.9° Assenti 7.8 E max 8.4 Levante 71 % 1034 hPa 11 cielo sereno 12.8° perc. 11.6° Assenti 5.6 NE max 8.1 Grecale 54 % 1034 hPa 14 cielo sereno 13.7° perc. 12.5° Assenti 6 NNE max 8 Grecale 53 % 1033 hPa 17 cielo sereno 11.4° perc. 10.3° Assenti 6.7 E max 6.7 Levante 63 % 1033 hPa 20 cielo sereno 10.2° perc. 9° Assenti 8.2 SE max 7.9 Scirocco 63 % 1035 hPa 23 cielo sereno 9.6° perc. 8.6° Assenti 7.7 SSE max 7.2 Scirocco 63 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:47

