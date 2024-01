Meteo Siracusa, previsioni per Oggi, Sabato 27 Gennaio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Siracusa per Sabato 27 Gennaio presumono un’instabilità atmosferica che coinvolgerà la città durante la giornata. La copertura nuvolosa si presenterà con nubi sparse nelle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della percentuale di cielo coperto.

Nel corso della mattina, il cielo si aprirà progressivamente, lasciando spazio al sole e regalando una sensazione di calore in un contesto primaverile. Le temperature oscilleranno tra i 6.6°C e i 13.8°C, portando con sé un incremento naturalistico della temperatura percepita.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sgombro di nuvole, con un calo lieve della temperatura e un aumento della velocità del vento, accompagnato da una diminuzione della pressione atmosferica. La temperatura massima sarà di 14.8°C, mentre la minima si attesterà sui 13.6°C.

Il vento proverà a farsi sentire provenendo principalmente da Nord Est con una velocità che raggiungerà i 24.1km/h. La precipitazioni, seppur minime, saranno presenti nel tardo pomeriggio, con una quantità di 0.12mm.

Nella sera, ci sarà una conferma del quadro di cielo sereno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C, segnalando un moderato calo di velocità del vento e una leggera diminuzione dell’umidità nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo indicate per Sabato 27 Gennaio a Siracusa mostrano un’alternanza di fenomeni atmosferici, tra cui nubi sparse, sole, e una lieve pioggia leggera. Le temperature si manterranno in un range confortevole, con una sensazione di primavera anticipata che si farà sempre più presente nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 6.6° perc. 5.5° Assenti 6 NO max 5.9 Maestrale 81 % 1024 hPa 8 poche nuvole 11.1° perc. 10.3° Assenti 8.7 NNO max 9.8 Maestrale 78 % 1026 hPa 11 cielo sereno 13.8° perc. 13.2° Assenti 12.4 NE max 13 Grecale 74 % 1027 hPa 14 cielo sereno 14.8° perc. 14.3° Assenti 18.3 NE max 19.2 Grecale 77 % 1026 hPa 17 cielo sereno 13.6° perc. 13.2° Assenti 12.1 ENE max 14.8 Grecale 81 % 1027 hPa 20 pioggia leggera 13.7° perc. 13.2° 0.12 mm 18.9 ENE max 24.1 Grecale 79 % 1029 hPa 23 cielo sereno 13.4° perc. 12.7° Assenti 10.7 NE max 18.3 Grecale 72 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.