Meteo Siracusa: cielo sereno Oggi, Domenica 28 Gennaio

Le previsioni del tempo per Domenica 28 Gennaio a Siracusa preannunciano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili, con poche variazioni significative nell’arco della giornata.

Durante le prime ore della notte, ci si potrà attendere una leggera copertura nuvolosa in rapido dissolvimento, con temperature comprese tra i 7.3°C e gli 8.3°C. Il vento soffierà a una velocità moderata, oscillando tra i 9.8km/h e i 13.9km/h, proveniente prevalentemente da direzione nord-nordovest.

Al sorgere del sole, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in costante aumento, partendo da 9.9°C e arrivando a toccare i 13.7°C. Il vento manterrà una velocità compresa tra i 8.3km/h e i 13.9km/h, con direzione nord-est.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, alternando qualche lieve addensamento nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 13.4°C e i 13.9°C, con una leggera crescita della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio, attestandosi intorno al 23%. Il vento soffierà con intensità crescente, raggiungendo i 20.4km/h e provenendo da direzione est. Le probabilità di precipitazioni rimarranno contenute.

Alla sera, nuvole sparse si faranno sempre più presenti, con una copertura intorno al 41%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12.1°C, con una leggera diminuzione dell’intensità del vento, il quale soffierà a una velocità di 12.3km/h, proveniente prevalentemente da direzione est-nordest.

In conclusione, le condizioni atmosferiche saranno generalmente stabili, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata e un modesto aumento dell’intensità del vento. Tuttavia, le previsioni meteo non prevedono precipitazioni significative. Si consiglia quindi di organizzare le attività all’aperto in base a queste indicazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 8.3° perc. 6.1° Assenti 13 NNO max 13.9 Maestrale 80 % 1029 hPa 8 cielo sereno 11.6° perc. 10.7° Assenti 9.6 NO max 11.2 Maestrale 75 % 1031 hPa 11 cielo sereno 13.7° perc. 12.8° Assenti 13.9 NE max 14.2 Grecale 66 % 1031 hPa 14 cielo sereno 13.9° perc. 13.1° prob. 9 % 20.4 E max 19.5 Levante 66 % 1031 hPa 17 nubi sparse 12.4° perc. 11.4° prob. 8 % 13 E max 14.7 Levante 63 % 1032 hPa 20 nubi sparse 12° perc. 10.8° Assenti 10.4 ENE max 12.1 Grecale 59 % 1033 hPa 23 nubi sparse 11.6° perc. 10.3° Assenti 3.5 NNO max 4.5 Maestrale 56 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:35

