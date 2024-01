Meteo Palermo: Domani, Venerdì 26 Gennaio all’insegna del cielo poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per la giornata di Venerdì 26 Gennaio a Palermo promettono una giornata piacevole e stabile. Durante la notte il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 6.1°C, ma avvertita come 6.1°C a causa della leggera brezza proveniente da Sud Ovest con una velocità di 2.8km/h. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica a 1026hPa.

La mattina il cielo rimarrà sereno, con una leggera variazione delle condizioni a partire dalle prime ore. La temperatura si alzerà gradualmente, raggiungendo i 9.4°C alle 08:00, percepita come 9.1°C. La brezza proveniente da Sud Ovest soffierà a 5.7km/h, portando l’umidità al 74% e la pressione atmosferica a 1027hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa a partire dalle 15:00, quando ci saranno poche nuvole con una probabilità del 21%. La temperatura massima registrata sarà di 14.4°C alle 13:00, avvertita come 13.5°C, con una leggera aumento della velocità del vento da Nord Ovest, che raggiungerà i 6.5km/h. L’umidità aumenterà al 60% e la pressione atmosferica si manterrà attorno a 1024hPa.

In serata il cielo si coprirà parzialmente da nubi sparse, con una probabilità del 53% alle 20:00, mantenendo la temperatura stabile sui 7.1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 3.3km/h, mentre l’umidità sarà del 92% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1025hPa.

In conclusione, Venerdì 26 Gennaio a Palermo sarà caratterizzato da un clima mite e stabile, con una leggera variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature rimarranno piuttosto costanti, con una sensazione di piacevole frescura. Sia di giorno che di notte, non sono previste precipitazioni o raffiche di vento significative.

Chiunque si trovi nella zona potrà godere di una piacevole giornata, ideale per svolgere attività all’aperto o per semplicemente godersi una passeggiata sotto il cielo sereno di Palermo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 6.4° perc. 6.4° Assenti 1.4 NE max 3.9 Grecale 92 % 1026 hPa 3 cielo sereno 6.1° perc. 6.1° Assenti 3.9 SO max 4.1 Libeccio 86 % 1026 hPa 6 cielo sereno 5.8° perc. 4.9° Assenti 5.2 SO max 5.3 Libeccio 83 % 1026 hPa 9 cielo sereno 11.3° perc. 10.3° Assenti 4.9 SO max 5.3 Libeccio 68 % 1027 hPa 12 cielo sereno 14.3° perc. 13.3° Assenti 3.7 ONO max 5.9 Maestrale 60 % 1025 hPa 15 poche nuvole 13.4° perc. 12.6° Assenti 6.3 NNO max 7.8 Maestrale 68 % 1024 hPa 18 nubi sparse 7.4° perc. 7.4° Assenti 2.1 NNE max 4.3 Grecale 94 % 1025 hPa 21 nubi sparse 7.1° perc. 7.1° Assenti 2.8 SO max 3.7 Libeccio 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:37

