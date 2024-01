Meteo Messina: Domani, Martedì 30 Gennaio all’insegna di schiarite

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Messina per Martedì 30 Gennaio si presentano estremamente stabili e tranquille. Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno, con una leggera copertura nuvolosa al 3% e temperature intorno agli 8.8°C, ma che potrebbero scendere leggermente verso l’alba. Il vento soffierà a una velocità di circa 2.8km/h provenendo dal Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6.5km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 74%, con una pressione atmosferica di 1034hPa.

Mentre ci si avvicina alla mattina, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 1-2%. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 10.6°C verso le 8:00 e i 11.6°C verso le 9:00. Il vento realizzerà una svolta proveniente dal Nord Ovest e aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo velocità di 5-6km/h, con raffiche fino a 6.9km/h.

Nel corso del pomeriggio, il meteo a Messina sarà sempre dominato da un cielo sereno e da condizioni di stabilità. Le temperature si manterranno intorno ai 12-13°C, con un leggero calo verso l’ora di pranzo. Il vento, pur mantenendo la direzione dal Nord – Nord Ovest, subirà una diminuzione d’intensità, oscillando tra i 5-6km/h. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 50%.

Anche durante la sera non ci saranno variazioni significative, con un cielo sempre sereno e una lieve diminuzione della temperatura, scendendo da 9.6°C a 7.9°C. Il vento soffierà sempre dal sud a una velocità compresa tra i 5 e i 7 km/h. L’umidità resterà costante intorno al 68-69%, oltre alla pressione atmosferica che si manterrà attorno ai 1035 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo indicate per Martedì 30 Gennaio a Messina prevedono condizioni meteorologiche stabili e piacevoli, senza particolari variazioni o imprevisti. Questa costante situazione di serenità offre una giornata ideale per chiunque abbia progetti all’aperto o semplicemente desideri godersi una tranquilla giornata in città.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno 8.6° perc. 8.6° Assenti 3.8 NO max 7.4 Maestrale 73 % 1033 hPa 5 cielo sereno 8.3° perc. 8.3° Assenti 2.6 ONO max 6.6 Maestrale 71 % 1033 hPa 8 cielo sereno 10.6° perc. 9.3° Assenti 3.3 NO max 5.9 Maestrale 61 % 1034 hPa 11 cielo sereno 12.3° perc. 10.9° Assenti 5.5 NNO max 9.3 Maestrale 49 % 1034 hPa 14 cielo sereno 12.2° perc. 10.8° Assenti 6.6 N max 9.6 Tramontana 48 % 1033 hPa 17 cielo sereno 9.6° perc. 9.6° Assenti 2.4 NNE max 4.2 Grecale 60 % 1034 hPa 20 cielo sereno 8.4° perc. 8.4° Assenti 4.7 S max 6.2 Ostro 67 % 1035 hPa 23 cielo sereno 7.9° perc. 7.2° Assenti 5.7 S max 7.4 Ostro 68 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:33

