Meteo: in Lombardia tempo instabile, in attenuazione lunedì

StrettoWeb

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Sulla Lombardia, domani, tempo instabile. Il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale indica per domani l’allontanamento della saccatura atlantica che oggi si è approfondita sul Mediterraneo Occidentale, convogliando flussi umidi ed in instabili. Rimarranno tuttavia precipitazioni ancora insistenti sulla bassa pianura e su zone orientali.

Domenica nuovo minimo sul Mediterraneo Occidentale con precipitazioni più probabili sulle zone meridionali ed orientali; ventilazione in rinforzo, specie in quota. Mentre per lunedì è attesa una giornata tendenzialmente più stabile.

Nei primi giorni della prossima settimana, nuovi flussi umidi ed un calo delle temperature potranno favorire nel Nord Ovest precipitazioni nevose anche a bassa quota.