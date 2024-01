Meteo Enna: in arrivo cielo sereno Oggi, Mercoledì 31 Gennaio

StrettoWeb

Per chi ama essere sempre preparato e informato sulle previsioni del tempo, è fondamentale avere a disposizione dati affidabili e dettagliati. In questo articolo, analizzeremo le previsioni meteo per Mercoledì 31 Gennaio a Enna.

Iniziamo a esaminare la prima parte della giornata. Durante la notte, ci aspettiamo un cielo sereno con temperature molto basse, che oscillano tra 2.5°C e 1.6°C. Il vento soffierà con una velocità moderata tra i 5.3 e i 6km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, mentre la copertura nuvolosa sarà assente. L’umidità si manterrà costante intorno al 76%, e la pressione atmosferica sarà di 1035hPa. Non sono previste precipitazioni.

Nel corso della mattina, il cielo a Enna si presenterà sempre sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 10.7°C intorno alle ore 12:00. Il vento sarà prevalentemente di provenienza nord-ovest, con una leggera diminuzione della velocità rispetto alla notte. La copertura nuvolosa rimarrà assente, mentre l’umidità scenderà al 28% e la pressione atmosferica sarà di 1033hPa. Le precipitazioni saranno comunque assenti.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature comprese tra 10.4°C e 11.2°C. La direzione del vento sarà prevalentemente ovest, con velocità comprese tra 8.5km/h e 13.2km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, l’umidità salirà al 37%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1031-1032hPa. Ancora una volta, le precipitazioni sono assenti.

Infine, durante la sera e la notte, il cielo a Enna sarà nuovamente sereno, con temperature in diminuzione fino a toccare i 1.6°C intorno alle 23:00. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest soffierà con una velocità tra i 5.9 e i 6.9km/h. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con un’umidità che si attesterà intorno al 44-61% e una pressione atmosferica tra 1033hPa e 1034hPa. Ancora una volta, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Gennaio a Enna indicano un’assenza di precipitazioni e un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra valori compresi tra 1.6°C e 11.2°C, mentre il vento soffierà con una moderata intensità provenendo da direzioni nord – nord ovest e ovest. L’umidità e la pressione atmosferica presenteranno lievi variazioni nel corso della giornata. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti e godetevi le condizioni meteo favorevoli che vi attendono!

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 2° perc. 0.6° Assenti 5.3 NNO max 5.1 Maestrale 75 % 1035 hPa 8 cielo sereno 4.2° perc. 4.2° Assenti 4.8 NO max 5.3 Maestrale 52 % 1035 hPa 11 cielo sereno 9.9° perc. 9.1° Assenti 7 O max 8.1 Ponente 29 % 1033 hPa 14 cielo sereno 11.1° perc. 9.1° Assenti 9.8 O max 12.9 Ponente 30 % 1031 hPa 17 cielo sereno 4° perc. 3° Assenti 5 NO max 7 Maestrale 59 % 1033 hPa 20 cielo sereno 1.9° perc. -0.2° Assenti 7 N max 6.8 Tramontana 49 % 1034 hPa 23 cielo sereno 1.6° perc. -0.2° Assenti 6 NNO max 5.9 Maestrale 44 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:42

