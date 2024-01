Meteo Crotone: cielo sereno Oggi, Domenica 28 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Gennaio a Crotone indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una leggera presenza di nuvole nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti durante la giornata, con punte massime intorno ai 12.4°C e minime intorno ai 9.8°C. Il vento soffierà dai settori settentrionali con intensità tra i 30.6km/h e i 55.6km/h, senza possibilità di raffiche durante l’arco della giornata. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1029hPa e 1033hPa.

Durante le prime ore del giorno, ci si può attendere una percezione termica inferiore di circa 1-2°C rispetto alla temperatura effettiva, mentre nel corso della mattinata e del pomeriggio la differenza si ridurrà a circa 0.5-1°C.

In conclusione, ci aspetta una domenica a Crotone molto stabile, caratterizzata da cielo sereno e condizioni meteorologiche gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 11.3° perc. 10.2° Assenti 44.4 N max 62.6 Tramontana 67 % 1029 hPa 8 cielo sereno 11.3° perc. 10° Assenti 39.8 N max 52.2 Tramontana 58 % 1031 hPa 11 cielo sereno 12° perc. 10.7° Assenti 43.4 N max 50.8 Tramontana 55 % 1031 hPa 14 cielo sereno 12.4° perc. 11° Assenti 37.7 N max 48.6 Tramontana 50 % 1031 hPa 17 cielo sereno 11.2° perc. 9.8° Assenti 32.1 N max 45.6 Tramontana 53 % 1032 hPa 20 cielo sereno 10.3° perc. 8.9° Assenti 32.7 N max 47.4 Tramontana 58 % 1033 hPa 23 cielo sereno 9.8° perc. 6.2° Assenti 32.6 NNO max 46.9 Maestrale 60 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:25

