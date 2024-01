Meteo Cosenza, previsioni per Oggi, Lunedì 29 Gennaio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Gennaio a Cosenza indicano un cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura si attesterà intorno ai 3-4°C in notturna, per poi salire gradualmente raggiungendo i 10-11°C durante il pomeriggio. Si avrà una leggera brezza proveniente dall’Est-Nord Est con velocità compresa tra i 5 e i 7 km/h.

Nelle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa sarà minima, variando tra lo 0% e il 2%. L’umidità sarà alta, attestandosi intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1028-1029 hPa.

Con l’avanzare della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 10%, mantenendo però un cielo generalmente sereno. L’umidità diminuirà mentre la pressione atmosferica aumenterà, garantendo condizioni atmosferiche stabili.

Durante il pomeriggio, non si prevedono variazioni significative, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno allo 0-6%. Le temperature saranno piacevoli e non ci saranno precipitazioni. L’umidità diminuirà ulteriormente, attestandosi intorno al 45-50%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui valori di 1032-1033 hPa.

Per la sera, il cielo resterà sereno con una leggera crescita della copertura nuvolosa (0-5%), un’umidità intorno al 72-78% e una pressione atmosferica costante a 1035 hPa.

In conclusione, Lunedì 29 Gennaio a Cosenza sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, con un cielo sereno e temperature in aumento durante il corso della giornata. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per affrontare le basse temperature notturne, ma di godere di una giornata piacevolmente mite durante la mattina e il pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3° perc. 1° Assenti 7.5 ENE max 7.3 Grecale 88 % 1029 hPa 8 cielo sereno 6.7° perc. 5.4° Assenti 7.2 NE max 11.1 Grecale 68 % 1033 hPa 11 cielo sereno 11.4° perc. 9.8° Assenti 10.4 N max 12.9 Tramontana 46 % 1033 hPa 14 cielo sereno 11° perc. 9.4° Assenti 9.8 NNO max 12.9 Maestrale 47 % 1032 hPa 17 cielo sereno 5.6° perc. 4.6° Assenti 5.5 ENE max 5.1 Grecale 75 % 1034 hPa 20 cielo sereno 4.8° perc. 3.3° Assenti 6.6 E max 5.8 Levante 72 % 1035 hPa 23 cielo sereno 4.2° perc. 2.5° Assenti 6.8 ENE max 6.1 Grecale 78 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:29

