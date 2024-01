Meteo Catanzaro, previsioni per Domani, Giovedì 25 Gennaio: poco nuvoloso

StrettoWeb

La situazione meteorologica per Giovedì 25 Gennaio a Catanzaro si presenta piuttosto stabile e con condizioni meteorologiche prevalentemente serene. Durante la notte (00:00-05:00), il cielo sarà in gran parte sereno con poche nubi sparse. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 9-9.5°C, con una leggera percezione di freddo a causa della velocità del vento, che raggiungerà i 15.4km/h con raffiche fino a 27.2km/h. L’umidità resterà intorno al 74-79%.

Al sorgere del sole, la mattina (06:00-12:00), il cielo sarà parzialmente coperto da nuvole sparse con un livello di copertura variabile tra il 16% e il 42%. Le temperature si alzeranno gradualmente, con valori compresi tra 9°C e 15.7°C, e una percezione di temperatura che si avvicinerà maggiormente ai valori reali. La direzione del vento si manterrà prevalente da Nord Ovest a Ovest, e le raffiche di vento diminuiranno progressivamente da 13.9km/h a 18.6km/h.

Nel primo pomeriggio (pomeriggio, 13:00-17:00), le nuvole sparse continueranno a essere presenti con una percentuale inferiore, intorno al 12-15%, e il cielo sarà prevalentemente sereno. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 15.8°C, con un lieve calo successivo. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, arrivando a valori di 4.2km/h alle 15:00.

In serata (18:00-23:00), le condizioni resteranno pressoché invariate con un cielo sereno e una lieve diminuzione delle temperature fino a 9.4°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, mantenendosi sui 7.2km/h con raffiche fino a 11.7km/h, e l’umidità resterà intorno all’83-86%.

In conclusione, per Giovedì 25 Gennaio a Catanzaro, ci aspettiamo una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in lieve aumento nel corso della giornata e un moderato vento da Nord Ovest. Sarebbe saggio prepararsi adeguatamente per affrontare variazioni di temperatura durante la giornata e indossare abbigliamento adatto alle condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Gennaio a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.9° perc. 7.8° Assenti 15.4 ONO max 27.2 Maestrale 74 % 1027 hPa 3 cielo sereno 9.4° perc. 7.9° Assenti 10.4 ONO max 18.2 Maestrale 78 % 1026 hPa 6 poche nuvole 9° perc. 7.7° Assenti 9 NO max 13.9 Maestrale 78 % 1026 hPa 9 poche nuvole 13.8° perc. 12.9° Assenti 6 O max 11.3 Ponente 62 % 1025 hPa 12 cielo sereno 15.5° perc. 14.7° Assenti 10.2 O max 18.6 Ponente 60 % 1023 hPa 15 cielo sereno 13.8° perc. 13° Assenti 4.2 O max 13.5 Ponente 69 % 1023 hPa 18 cielo sereno 9.9° perc. 8.9° Assenti 8.1 NO max 8.9 Maestrale 86 % 1025 hPa 21 cielo sereno 9.4° perc. 8.4° Assenti 7.9 NO max 8.3 Maestrale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:22

