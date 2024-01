Meteo Agrigento: cielo sereno Oggi, Martedì 30 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Gennaio ad Agrigento sono di cielo sereno per l’intera giornata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00 e fino alle 05:00, il cielo sarà sereno con temperature che oscilleranno tra i 4°C e i 3.8°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10.2km/h provenienti da Nord Est, e le precipitazioni saranno assenti. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1033hPa.

Al mattino, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno, temperature che saliranno fino a raggiungere i 13.1°C intorno alle 12:00, venti sempre provenienti da Nord Est con una velocità compresa tra i 4.5km/h e i 10.3km/h, e umidità che diminuirà fino al 36%. La pressione atmosferica subirà una lieve diminuzione, attestandosi a 1033hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, cielo sereno, temperatura intorno ai 13.4°C alle 13:00 e poi in diminuzione fino ai 6.7°C alle 17:00, venti sempre predominanti da Sud Ovest, velocità del vento compresa tra i 3.1km/h e i 9.9km/h, e umidità in aumento fino al 73%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1033hPa.

Infine, in serata, dalle 18:00 alle 23:00, le temperature si manterranno stabili intorno ai 6°C, il cielo resterà sereno, il vento proveniente da Nord – Nord Est avrà una velocità compresa tra i 3.7km/h e i 6.3km/h, l’umidità e la pressione atmosferica saranno in leggero aumento.

In conclusione, Martedì 30 Gennaio ad Agrigento sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli durante il giorno. I venti, pur presenti, non dovrebbero creare particolari disagi, e le precipitazioni saranno assenti. Si consiglia comunque di monitorare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.9° perc. 1.4° Assenti 10.1 NE max 9 Grecale 69 % 1033 hPa 8 cielo sereno 7° perc. 5.4° Assenti 8.2 NE max 9 Grecale 58 % 1034 hPa 11 cielo sereno 12.6° perc. 10.8° Assenti 5 ESE max 7.3 Scirocco 37 % 1033 hPa 14 cielo sereno 12.8° perc. 11.3° Assenti 8.2 SSO max 6.6 Libeccio 42 % 1032 hPa 17 cielo sereno 6.7° perc. 6.7° Assenti 3.1 O max 3.5 Ponente 73 % 1034 hPa 20 cielo sereno 5.7° perc. 4.7° Assenti 5.7 NE max 4.6 Grecale 75 % 1035 hPa 23 cielo sereno 5.2° perc. 3.8° Assenti 6.3 NNE max 5.3 Grecale 76 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:44

