Messina Volley, Mariapia Lorusso: “Orlandina squadra in crescita. Noi daremo il massimo”

Impegno in trasferta per le giallo-blu del Messina Volley che, sabato alle 20.30, faranno visita all’Orlandina Volley per la 7ª giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV. Le ragazze allenate dal duo composto da Michele Gugliandolo e Domenico Rizzo cercheranno di riscattare la sconfitta casalinga nel derby contro l’Unime, affrontando le atlete dirette da mister Valmi Fontanot provenenti dalla sconfitta a domicilio in casa della capolista Nigithor di Santo Stefano di Camastra.

“Affronteremo Capo d’Orlando in casa loro – presenta il match il martello giallo-blu Mariapia Lorusso –, una squadre che in parte conosciamo e per questo abbiamo studiato e lavorato per tutta la settimana. Dopo la partita della settimana scorsa abbiamo avuto modo di lavorare ancora di più sui punti fondamentali e sulle situazioni di squadra che sicuramente sono importanti. Siamo pronte ad affrontare questa squadra in crescita, ma noi abbiamo la possibilità di andare a fare punti e di riprendere la scia positiva iniziata prima della settimana scorsa. Dopo questa partita inizieremo il girone di ritorno e sfrutteremo le due settimane di pausa per lavorare al meglio, così saremo sicuramente pronte a fare bene ed ottenere un buon finale di campionato”.

