Messina senz’acqua, da domani 48 ore di disagi per i cittadini: scatta il piano comunale d’emergenza

48 ore di disagi per i cittadini di Messina. Pronti i cantieri che da domani alle ore 07:00 vedranno impegnati oltre un centinaio di tecnici e operai, nei punti di intervento sull’Acquedotto Fiumefreddo (ovvero lungo i Torrenti Fiumedinisi e Savoca e sul fiume Alcantara), sia nell’area in cui si opererà per collegare i serbatoi di Montesanto 2 e Montesanto 1 e contemporaneamente, su impianti e reti cittadine.

Centro Operativo Comunale, unico organismo che gestirà le azioni di assistenza alla popolazione

Tutto pronto anche per la funzionalità del COC (Centro Operativo Comunale) che sarà l’unico organismo che gestirà le azioni di supporto e di assistenza alla popolazione, avvalendosi della struttura di protezione civile attiva anche in casi come questo e cui AMAM presenzierà con proprie unità, accanto agli altri enti che contribuiranno con proprio personale e mezzi a ridurre al massimo i disagi dei cittadini. Il COC sarà attivo da domani 19 gennaio sino a domenica 21 gennaio, sarà operativo dalle ore 08:00 alle ore 24:00 e contattabile al numero telefonico 090-22866.

