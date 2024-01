Messina: modifica al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni fuori da Palazzo Zanca, le decisioni

StrettoWeb

La III Commissione consiliare, presieduta dalla consigliera comunale Emilia Rotondo, si è riunita oggi a palazzo Zanca a Messina, presente l’assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli, per discutere della modifica al Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili al di fuori dei locali del Municipio di Messina.

Minutoli: “incontro proficuo”

“Si è trattato di un incontro molto proficuo – ha dichiarato l’assessore Minutoli – e per questo motivo ringrazio la presidente della Commissione e i consiglieri intervenuti. Rispetto ad una precedente stesura del provvedimento si è provveduto ad aggiornare l’atto in considerazione di alcune modifiche necessarie e in linea con la normativa vigente. L’atto, dopo averne parlato oggi in Commissione, è così pronto per essere discusso in Consiglio comunale. D’intesa con il sindaco Federico Basile e in sinergia con la III Commissione e il Consiglio comunale, i nostri concittadini avranno a breve l’opportunità di celebrare i matrimoni civili in siti scelti da loro al di fuori dei locali del Municipio di Messina”.

Le parole di Rotondo

“Sono orgogliosa di aver approfondito nella Commissione da me presieduta una tematica così importante – ha aggiunto la presidente Rotondo. Da tempo infatti i cittadini messinesi attendono di poter celebrare il loro matrimonio civile in luoghi a loro graditi al di fuori di locali del Comune di Messina”.

Il provvedimento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili

Il provvedimento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili così come regolati dalle disposizioni vigenti ed è diviso nei seguenti articoli: 1) Oggetto e finalità del regolamento; 2) Ufficiali celebranti; 3) Luogo della celebrazione; 4) Requisiti dei luoghi di celebrazione; 5) Istituzione degli uffici distaccati dell’ufficio di Stato Civile; 6) Giornate e orario di celebrazione; 7) Tariffe per il servizio matrimoniale a pagamento; 8) Ripartizione dei proventi; 9) Organizzazione del servizio; 10) Richiesta della celebrazione; 11) Matrimonio con l’ausilio di un interprete; 12) Matrimonio su delega; 13) Oneri del proprietario; 14) Addebiti rituali-Responsabilità per le cose in custodia; 15) Prescrizioni per l’utilizzo degli spazi; 16) Divieto di sospensione del servizio presso gli uffici distaccati; 17) Entrata in vigore.

