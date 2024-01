Messina: riqualificazione della Zona Falcata, stanziati 3 milioni di euro

StrettoWeb

“Grazie al cospicuo finanziamento destinato di 3.000.000€ abbiamo dato il via alla gara, gestita da Invitalia per le imprese, per l’affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in merito alla bonifica e riqualificazione della Zona Falcata di Messina. Nata come punto di riferimento paesaggistico, turistico e culturale, negli ultimi due secoli è stata prima territorio di attività industriali inquinanti e successivamente vittima di degrado e rifiuti”. E’ quanto comunica l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

“A seguito dei lavori previsti, l’area riacquisterà l’antica bellezza e valore grazie alla realizzazione di un parco urbano e di edifici e fabbricati a servizio dell’utenza e all’adeguamento della viabilità esistente per favorirne il collegamento con il resto della città”, conclude l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

