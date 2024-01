Messina, provvedimenti alla viabilità per cario e scarico merci

StrettoWeb

Istituito uno spazio di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, riservato esclusivamente agli autocarri, sul lato ovest (lato monte) di via Seminario Estivo a Messina, a sud dell’intersezione con via Salita Tremonti, per una lunghezza di 10 metri ed una larghezza di 2 metri. Alle operazioni di carico e scarico merci, all’interno dello stallo di sosta, saranno riservate, esclusivamente, le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti.

Obbligo di fermarsi e dare precedenza in due tratti di via Sciva

Disposto l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) in via Sciva, in corrispondenza delle intersezioni con le vie Montepiselli e Noviziato Casazza. Il provvedimento è stato adottato per consentire ai veicoli in quei tratti una visibilità migliore.

