Messina, presentata la 2ª edizione della Serata della Cultura “Vieni a Palazzo”

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, è stato illustrato oggi a palazzo Zanca a Messina l’evento dal titolo “Vieni a Palazzo”, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte, tra gli altri, il capo delegazione FAI di Messina Nico Pandolfino e il presidente del CdA del Conservatorio Corelli Egidio Bernava. “Vieni a Palazzo” è una serata della cultura, in programma venerdì 19 gennaio, dalle ore 18 alle 22, dedicata alla scoperta degli ambienti del palazzo della Cultura “Antonello da Messina”.

Le parole di Basile

“In questa seconda edizione – ha spiegato il sindaco Basile – il tema centrale è il Palacultura Antonello, dotato di spazi, anche immersivi, all’interno dei quali si svolgono numerose attività da visitare. Spesso i palazzi storici di Messina sono conosciuti e frequentati dalla cittadinanza sotto l’aspetto amministrativo, in quanto forniscono beni e servizi, mentre questa iniziativa consente di potere ammirare il nostro patrimonio artistico e culturale e le iniziative realizzate. Ringrazio chi, insieme a noi, ha dato il proprio contributo, condividendo questa idea finalizzata al progetto di una sempre maggiore conoscenza del nostro territorio”.

Le parole di Caruso

“L’apertura al pubblico del Palacultura – ha proseguito l’assessore Caruso – consente di presentare la rilevante offerta culturale dei propri ambienti, che rappresenterà anche un punto di riferimento per la visita dei turisti in transito, ed è preludio ad una prossima edizione con l’apertura di altri palazzi storici come la Camera di Commercio, il Palazzo Mariani e la collezione archeologica presso la sede della Soprintendenza nella sede di viale Boccetta”.

Il programma

Il programma della serata prevede la visita della Sala Immersiva – video-proiezione Messina 1780 di Luciano Giannone, la Mostra permanente della Vara e dei Giganti, la Galleria d’Arte moderna e contemporanea e la Mostra “Antonello e le sue opere”, l’Archivio Storico “Nitto Scaglione”, la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”, l’Auditorium Proiezione “Messina e la sua storia” di Egidio Bernava e il Foyer con la mostra “Antonello nella filatelia mondiale” del Circolo Filatelico Peloritano, e la “Fiera delle Scienze, delle Arti e delle Lingue”, dalle 17.30 alle 19.30, con dimostrazioni ed esperimenti di matematica, fisica, chimica, arti grafiche e linguistiche, curati dagli alunni del liceo Seguenza, nell’ambito delle attività del Centenario della fondazione dell’Istituto (1924-2024).

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la delegazione FAI di Messina con il contributo degli studenti del liceo Basile nel ruolo di “Ciceroni”, il Conservatorio Corelli, il personale della Biblioteca comunale e con il supporto logistico dell’associazione Amici del Museo, del Circolo Filatelico Peloritano, dei ragazzi del Servizio Civile nazionale e delle Comunità Scout MASCI di Messina.