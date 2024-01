Messina, inaugurata la strada di collegamento dalla via del Carmine di Contesse

StrettoWeb

E’ stata inaugurata questa mattina a Messina la nuova strada di collegamento dalla via del Carmine, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, dei componenti del Consiglio della II Municipalità, del RUP Salvatore Grillo e della direzione Lavori Agatino Davì. Il tortuoso iter per la riqualificazione dell’importante arteria ha avuto inizio nel 2007; con l’arrivo della Giunta De Luca e proseguendo con l’Amministrazione Basile, in particolare con l’accelerazione procedurale impressa dal vicesindaco Mondello, sono state risolte le criticità tecnico-amministrative-economiche ed è stato possibile riavviare i lavori.

La strada in questione è dotata di marciapiedi laterali ed è completa di illuminazione pubblica e raccolta delle acque bianche e meteoriche. Per la sua realizzazione è stato impegnato un importo complessivo pari a € 241.392,28, con fondi comunali, mentre l’importo contrattuale dei lavori, aggiudicati alla ditta Vassallo, ammonta ad € 131.511,52.

“Oggi siamo qui tutti insieme – hanno dichiarato a margine il Sindaco e il Vicesindaco – per inaugurare un’opera importante, una strada di collegamento ex novo che darà respiro alla viabilità della zona sud. Raccogliamo con soddisfazione i frutti di un impegno costante per Messina, che ci spinge ad affrontare e superare le difficoltà, per restituire alla città strutture e servizi che migliorino la qualità della vita della nostra comunità. Ancora una volta…insieme si può fare!”.

