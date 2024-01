Il Messina Futsal agguanta in extremis l’Audace Monopoli: al “PalaLaganà” finisce 6-6

StrettoWeb

Cuore, carattere e grinta sono qualità che fanno parte del DNA del Messina Futsal, come ha confermato il pareggio in casa per 6-6 contro l’Audace Monopoli nella 2ª giornata del campionato di Serie A2 di Calcio a 5. Nonostante tanti giocatori acciaccati, i giallorossi conducono a lungo nel punteggio, trascinati da tre gol dell’argentino Lautaro Mendez e dall’iniziale rete di Antonino D’Angelo, ma si ritrovano sotto per 6-4 nel finale di partita, quando le energie mentali e fisiche sono quasi esaurite. A 1’05” dalla sirena ancora Mendez riporta in scia la formazione peloritana, poi è Nanni Piccolo a -44” a mettere a segno l’ultima realizzazione di un match combattuto ed emozionante, che sulla sponda pugliese ha avuto per protagonista il portoghese Rodrigo, andato tre volte a bersaglio.

Le parole di Mendez

“È stata una gara dall’andamento rocambolesco – ha dichiarato Mendez a fine match – Siamo andati subito avanti per 2-0, ma loro sono una buona squadra, con una scuola calcettistica interessante e hanno ribaltato la situazione. Alla fine, abbiamo guadagnato un punto per come si erano messe le cose. Stiamo dimostrando di non morire mai, in diverse sfide siamo stati bravi nel rimontare nei momenti più difficili”.

Risultati 13ª giornata Serie A2 (girone D)

Messina Futsal-Audace Monopoli 6-6

Sammichele-Aquile Molfetta 4-4

Bitonto-Futsal Canicattì 8-4

Mascalucia C5-Città di Palermo 6-2

Gear Piazza Armerina-Dream Team Palo del Colle 4-5

Ecosistem Lamezia-New Taranto 4-4

Classifica Serie A2 (girone D) di calcio a 5

New Taranto 31

Futsal Canicattì 31

Mascalucia C5 28

Bitonto 23

Sammichele 20

Ecosistem Lamezia 17

Messina Futsal 15

Audace Monopoli 14

Gear Piazza Armerina 13

Dream Team Palo del Colle 12

Aquile Molfetta 10

Città di Palermo 5

GIOVANILE: Niente da fare per l’Under 19 nel torneo nazionale di categoria, battuta (13-2) in trasferta dal Futsal Canicattì.

