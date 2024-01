Messina: al Duomo la Celebrazione eucaristica di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale

StrettoWeb

Martedì 23 gennaio, alle ore 10.30, nella Basilica Cattedrale di Piazza Duomo a Messina, S.E. Rev. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo Metropolita, presiederà la Celebrazione eucaristica della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale. Alla Santa Messa saranno presenti il Prefetto di Messina Cosima Di Stani, il Sindaco Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, il cappellano del Corpo Padre Gianfranco Centorrino, i cappellani militari delle Forze Armate, il Comandante del Corpo Maurizio Cannavò e le autorità civili e militari.

La ricorrenza di San Sebastiano, comandante della legione preposta alla sicurezza dell’imperatore Diocleziano, condannato a morte per aver abbracciato la fede cristiana, diventi occasione di riflessione sul “bene” che il Corpo di Polizia municipale rappresenta per tutta la cittadinanza messinese. In considerazione della Celebrazione, il ricevimento al pubblico è sospeso in tutti gli uffici del Corpo; durante la Santa Messa saranno comunque garantiti i servizi essenziali e di emergenza.

