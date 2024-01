Messina, consegnati i lavori per interventi di manutenzione della piscina Cappuccini

StrettoWeb

Consegnati i lavori per interventi di manutenzione straordinaria volti alla fruibilità immediata della piscina comunale Cappuccini a Messina. I lavori appaltati per un importo di 134.500 mila euro sono stati consegnati questa mattina alla presenza del Direttore dei lavori Arch. Leopoldo Marchetta ai responsabili dell’ impresa Nova Cean Edil srl che consegnerà gli stessi entro 120 giorni. Gli interventi riguarderanno il ripristino della vasca olimpionica da 50 MT oltre ad interventi di ripristino degli spogliatoi a servizio dell’utente Inoltre saranno rivisti gli impianti elettrici e di illuminazione e sarà ripristinato il percorso di accesso per i diversamente abili in modo da consentire una piena fruibilità della struttura.

La soddisfazione del Consigliere Dario Carbone

Il consigliere comunale di “Fratelli d’Italia” Dario Carbone esprime soddisfazione per l’annuncio del Sindaco di Messina relativo alla consegna dei lavori per interventi di manutenzione straordinaria volti alla fruibilità immediata della piscina comunale “Cappuccini.”

“Sono soddisfatto di aver contribuito con i miei solleciti formali in Consiglio Comunale ed informali con la richiesta di approfondimenti – per quanto in minima parte – alla ripresa di un iter che sembrava arenatosi e che porterà quel gioiello che è la Piscina Cappuccini a risplendere e ad essere riaperta alla pubblica fruizione in una città che ha molta carenza di impianti natatori”, dichiara Carbone.

“Ho già concordato con il Presidente della competente commissione consiliare di organizzare un sopralluogo per visionare lo stato dell’arte e auspico che le tempistiche annunciate possano essere rispettate nell’interesse unico degli sportivi messinesi”, conclude Carbone.

