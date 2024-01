Messina, Calcio giovanile: tutto pronto per il “Memorial Giovanni Lo Re”

StrettoWeb

È in programma domani, mercoledì 3 gennaio, la settima edizione del “Memorial Giovanni Lo Re” di calcio giovanile, organizzata dal Garden Club Messina in collaborazione con il comitato provinciale dell’AICS. Al campo di calcio a 5 dell’impianto “Garden Sport” di Mili Marina, protagonisti del quadrangolare, che inizierà alle ore 17.00, saranno i “Piccoli Amici” delle società: Garden Club, JC Academy, Messina Boys e Sporting Club. La formula del mini torneo prevede due semifinali ed altrettante finali. Tutti i partecipanti riceveranno coppe e medaglie per ricordare il piacevole pomeriggio vissuto insieme.

“Questa iniziativa intende ribadire l’importanza che lo sport ha nella formazione dei ragazzi – dichiara l’imprenditore Maurizio Lo Re – non a caso è stata scelta la categoria dei “Piccoli Amici”, introduttiva all’attività agonistica. La famiglia Lo Re è stata sempre vicina al calcio e ai giovani, perché tiene in modo particolare alla crescita degli uomini del domani. Dal punto di vista affettivo, il Memorial ricorda un uomo molto legato alla sua Messina e nello specifico al mondo del pallone”.

“Siamo felici di poter fornire il nostro contributo alla buona riuscita di questa manifestazione – commenta Pierangelo Margarici, presidente dell’AICS Messina – Dare l’opportunità ai bambini di poter giocare ci riempie ogni volta di gioia, dandoci l’input per essere subito operativi. Ci fa piacere, inoltre, ricordare così una persona che si è impegnata attivamente per lo sport”.