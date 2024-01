Lavoro a Messina, importante azienda cerca personale: posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

StrettoWeb

Pentaservizi, realtà aziendale consolidata in Sicilia, ha ormai messo le radici – con forza, competenza e determinazione – anche a Messina, una delle città dell’isola in cui continua a crescere e ad espandersi. La società multiservizi, operante nel settore delle customer acquisition, è partita dalla sua sede centrale – Agrigento – spostandosi poi da est a ovest della Regione, con grandi risultati. L’obiettivo, però, non è assolutamente quello di fermarsi. Anzi, proprio sfruttando l’onta del gran momento, ha lo scopo di incrementare il proprio organico per svilupparsi sempre di più e per offrire al territorio delle importanti opportunità di lavoro. Per questo è alla ricerca di nuove figure da inserire in azienda. Ecco quali.

Lavoro a Messina, Pentaservizi cerca personale: le posizioni aperte

La posizione di lavoro aperta per la sede messinese di Pentaservizi è quella di consulente customer care per attività click to call e assistenza clienti su prodotto/servizio telefonico ed energetico, da inserire nel team Supermoney-Progetto Telco. La risorsa dovrà avere il compito di gestire la comunicazione con i clienti lungo l’intero customer journey e attraverso le modalità di chiamata o chat.

Le attività da svolgere saranno:

Gestire in autonomia l’interazione multicanale con i clienti, presentare l’offerta commerciale e gestire trattative commerciali secondo le indicazioni aziendali;

Gestire in autonomia appuntamenti pianificati e non pianificati e rispondere alle richieste dei clienti;

Garantire la gestione dei volumi di lead assegnati;

Garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati;

Individuare opportunità di up- o cross-selling, negoziare con i clienti e chiudere trattative secondo le indicazioni aziendali;

Supportare la gestione di back office delle compravendite e la gestione post-vendita dei clienti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte.

Lavoro a Messina, Pentaservizi cerca personale: i requisiti richiesti

Preferibile esperienza nel settore vendite;

Flessibilità oraria (turni mattutini o pomeridiani);

Buone doti comunicative;

Conoscenza uso del computer per navigazione in Internet e compilazione;

Forte orientamento al risultato;

Approccio pratico nell’identificazione di problemi e soluzioni.

Come e dove candidarsi

E’ possibile candidarsi con diverse modalità. Eccole di seguito:

Portando il CV brevi manu presso la sede di Messina (indirizzo: C.da Filangeri snc Pistunina, Messina);

Inviando il CV via mail all’indirizzo lavoraconnoi@pentaservizi.it o via WhatsApp al numero 0909016464 ;

o via WhatsApp al numero ; Compilando il form di candidatura direttamente dal sito ufficiale di PentaServizi, alla voce “Lavora con noi” qui riportata: https://www.pentaservizi.it/lavora-con-noi-operatore-click-to-call/.

La storia e il vissuto di Pentaservizi

