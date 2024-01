Messina: apre il Monte Pietà, oggi l’inaugurazione

StrettoWeb

Oggi, alle ore 18.30, al Monte di Pietà, il sindaco Federico Basile presenzierà con il Direttore Generale Salvo Puccio, la sua squadra di Assessori e i rappresentanti delle Partecipate comunali alla cerimonia di apertura alla fruizione della cittadinanza del Complesso Monumentale, passato di recente alla gestione della Città Metropolitana di Messina

In programma per allietare la serata si susseguiranno performance di immagini, suggestioni e parole con Carlo Spinelli e Martina Costa per la regia di Antonio Vitarelli, e esibizioni di musica tradizionale folkloristica. I momenti di intrattenimento saranno accompagnati da delizie di dolci artigianali tipici messinesi preparati dalla pasticceria Di Pietro e dal maestro Lillo Freni.