Messina, che bufera. Dipendente Amam invita i “buddaci” ad acquistare dei serbatoi

StrettoWeb

La carenza di acqua dello scorso fine settimana per via dei programmati lavori alla rete idrica di Messina ha creato un’enorme polverone nella città dello Stretto a cause di polemiche provocate da un post sui social, poi rimosso da facebook, di un dipendente della società Amam.

Messina, La Fauci: “è inaccettabile”

In una nota il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), prende posizione sulla vicenda. “E’ inaccettabile quanto accaduto nei giorni scorsi rappresenta qualcosa di incredibilmente irrispettoso nei confronti dell’intera cittadinanza. Mi riferisco a un post – poi cancellato, ma non serve a nulla – di un dipendente AMAM che invitava i messinesi – apostrofati come “buddaci” – ad acquistare dei serbatoi invece di lamentarsi per la carenza d’acqua in concomitanza coi lavori previsti dall’azienda“, rimarca La Fauci. “Una volgarità inaudita e mortificante del suo stesso impiego dato che, il dipendente in questione, dovrebbe essere a servizio dei cittadini e non uno sfrontato provocatore social”, evidenza La Fauci.

“A differenza della precedente tornata di lavori, stavolta, tutto è andato per il meglio e va dato atto all’azienda e all’amministrazione di aver compiuto gli interventi senza gravare eccessivamente sulla pazienza dei cittadini. E per questo meritano gli elogi, dopo i problemi della volta precedente da cui hanno, certamente, tratto una lezione“, sottolinea La Fauci.

“Quanto fatto da questo dipendente, però, rappresenta uno schiaffo volgare che va punito in maniera celere e precisa. Mi auguro, infatti, che i vertici dell’AMAM siano pronti a prendere provvedimenti rapidi e duri per fare comprendere che non è possibile interpretare il ruolo di dipendente pubblico a servizio dei cittadini in maniera così sfacciata e volgare. Il rispetto nei confronti dei messinesi deve essere sempre al primo posto”, conclude La Fauci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.