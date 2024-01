Mare fuori a Reggio Calabria, il musical incanta il Cilea. Attori a spasso per la città | INTERVISTE

StrettoWeb

Ieri e oggi, 23 e 24 gennaio. Sono le due serate che avvicinano Mare Fuori a Reggio Calabria. Il musical di Alessandro Siani, che nasce alla luce del grande successo ottenuto dalla serie, è arrivato sullo Stretto. A Reggio la prima tappa della Calabria. Obiettivo dello spettacolo è rilanciare i bei messaggi di speranza in circa due ore e mezzo, provando a racchiudere tre stagioni di una serie amatissima dai ragazzi e che a breve, da febbraio, vedrà anche l’arrivo della quarta, molto attesa.

Bello l’impatto degli attori con la città. Ce ne sono alcuni già presenti nella serie, come Rosa Ricci – Maria Esposito nella vita di tutti i giorni – ma anche Andrea Sannino, Giulia Luzi. E appunto il regista, il famoso attore napoletano Alessandro Siani. Alcuni di loro, nella serata di ieri, hanno girato per le vie del centro, cenando in un noto locale a due passi dal Teatro e dal Duomo.

Musical Mare Fuori, Giulia Luzi: “ci sarà un colpo di scena”

A margine dell’evento (ricordiamo che si replicherà questa sera alle ore 21) abbiamo intercettato i pensieri di qualcuno dei protagonisti. “Quello che le persone chiedono è: ‘ma come fate a replicare tre stagioni in uno spettacolo di due ore e mezza?’ E’ stata fatta una selezione ben precise delle tematiche da raccontare”, racconta Giulia Luzi. “C’è questa faida tra due famiglie, si racconta la speranza e l’amore tra i figli delle due famiglie nemiche – Di Salvo e Ricci – ma anche la droga, l’omosessualità, il suicidio. Tanti temi importanti a livello sociale. Io sono la direttrice, né Paola e né Sofia, devo fare due parti in una anche se mi rispecchio molto in Paola”.

“Rispetto alla serie – precisa Giulia – lo spettacolo dà una visione più proiettata e forte della speranza. C’è un colpo di scena che all’inizio sembra far intendere che lo spettacolo finisca male, ma poi subentra un personaggio e… non dico altro, venite a teatro”.

Andrea Sannino: “Reggio è la prima tappa in Calabria del musical di Mare Fuori”

Altro protagonista indiscusso è Andrea Sannino, che ripercorre la parte che nella serie è dell’educatore Beppe. “E’ una sfida affascinante – rivela – ho trovato attinenze con l’educatore Beppe che interpreto. Io sono cresciuto in un quartiere in cui ho visto negli occhi il disagio. Andare in un carcere è un qualcosa che faccio già di solito anche da Andrea Sannino”. Andrea che chiude invitando tutti allo spettacolo: “per noi Reggio Calabria è la prima tappa di questa bellissima Regione, poi ci sposteremo a Cosenza, al teatro Rendano”.

