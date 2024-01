Mare Fuori, quando esce la 4ª stagione. E intanto escono le Confessioni: sorprendenti rivelazioni dei ragazzi | VIDEO

StrettoWeb

Grande attesa per la quarta stagione di Mare Fuori. Dopo il successo delle prime tre, a breve avrà inizio la nuova. Quando esce la nuova stagione di Mare Fuori? Arriverà su Rai 2 in prima serata dal 14 febbraio e su RaiPlay dall’1 febbraio con i primi episodi. Intanto, da oggi – 15 gennaio – arrivano (sempre su RaiPlay) le “Confessioni”, filmati (una breve clip è presente in fondo all’articolo) in cui i ragazzi protagonisti della serie si raccontano in maniera intima e senza filtri, confessando le loro emozioni, ovvero quelle dei personaggi che interpretano. Grazie a un espediente narrativo, eventi di fiction sono infatti commentati come se fossero reali, con l’artificio di un linguaggio documentaristico. In trenta episodi, “Mare Fuori #Confessioni” propone le storie, gli amori e le amicizie che si intrecciano all’IPM di Nisida – il carcere minorile – rivelando aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione.

Mare Fuori, cosa si può vedere nelle Confessioni

Le Confessioni di Mare Fuori raccontano – da un’altra prospettiva – alcuni momenti iconici e alcune storie significative della serie. Come, ad esempio, la storia d’amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma e quella salvifica tra Pino e Kubra. Ma anche l’intenso rapporto tra Carmine e Rosa, che sembra uscita da un vero e proprio dramma shakespeariano o, ancora, il triangolo amoroso tra Edoardo, Carmela e Teresa. In Mare Fuori #Confessioni si approfondiscono però anche temi nuovi, come quello dell’amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann e quello dell’amore omosessuale nato all’interno del carcere tra Cucciolo e Milos. E infine, ci si sofferma sull’evoluzione di Pirucchio, che ha pagato cara la sua volontà di emanciparsi dal “Sistema”.

Mare Fuori, cosa aspettarsi dalla 4ª stagione

Tornando alla serie, l’attesa è grande, perché c’è da dare una risposta alle tante domande rimaste irrisolte nel finale della terza stagione. Soprattutto resta da capire da chi è partito lo sparo nello “scontro-confronto” tra Carmine, Rosa e suo padre. Bisognerà capire come sta Edoardo dopo la sparatoria subita, ma anche cosa nasconde la nuova direttrice e che ne sarà delle diverse storie d’amore e del rapporto tra Peppe e sua figlia Kubra.

Di cosa parla Mare Fuori

La serie Rai ha avuto grande successo perché racconta – con un occhio molto vicino a quello della realtà – la quotidianità di un carcere minorile di Napoli in cui si intrecciano storie difficili, adolescenze complesse, figli della Camorra ma figli anche di incidenti giudiziari o di situazioni episodiche particolari, cercando di mettere in evidenza come è possibile cambiare, come è possibile riuscire a costruirsi una seconda possibilità.