Il cast di Mare Fuori dopo il Musical: “grazie Reggio Calabria, non poteva esserci accoglienza migliore”

“Grazie Reggio Calabria per queste due splendide serate! Non avremmo potuto chiedere accoglienza migliore per la nostra prima trasferta”. Così, sui social, il cast di Mare Fuori saluta e ringrazia la città dello Stretto dopo le due serate di Musical al Teatro Cilea. Reggio è stata la prima città della Calabria, nonché prima trasferta, dello spettacolo ideato dal regista e attore Alessandro Siani, che ha voluto riproporre in teatro – in circa due ore e mezza di spettacolo – tre stagioni della serie che tanto successo ha fatto e che ben presto riprenderà con la quarta stagione.

Lo spettacolo a Reggio Calabria si è tenuto in due serate, quelle del 23 e 24 gennaio, dove gli attori hanno anche conosciuto e scoperto il centro città, cenando anche in alcuni locali. Ora il cast si sposterà al Teatro Rendano di Cosenza. E intanto cresce l’attesa per l’uscita della quarta stagione. La serie, come è noto, ripercorre le vicende di alcuni ragazzi all’interno di un carcere minorile di Napoli. Tra i loro problemi familiari e sociali si intrecciano però anche storie di speranza, di rinascita, di amore.

