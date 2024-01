Mantova: nascondono cosmetici nei vestiti e in fuga investono addetto, denunciata coppia

StrettoWeb

Milano, 25 gen.(Adnkronos) – Una coppia di cittadini comunitari è stata denunciata dai carabinieri di Porto Mantovano poiché ritenuta responsabile di una rapina impropria ai danni di un negozio di articoli per la casa e di bellezza del mantovano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero frugato tra gli scaffali e le corsie, cercando di occultare diversi cosmetici all?interno dei loro vestiti, fin quando l?occhio del personale di vigilanza li ha fatti desistere. Tuttavia, per sfuggire all?identificazione, gli stessi, ormai scoperti dal direttore e seguiti fino al parcheggio esterno, per guadagnare la fuga, avrebbero cercato di investirlo con la loro autovettura. Nel frattempo, però, era già stata allertata la centrale operativa dei carabinieri di Mantova, che aveva immediatamente allertato i militari di Porto Mantovano che poco dopo hanno intercettato e bloccato il veicolo identificando gli occupanti.

I due potrebbero essere coinvolti in ulteriori analoghi fatti commessi nelle province limitrofe; per questo sono in corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza di altri punti vendita della Lombardia.

