Maltempo in Sicilia: pioggia forte a Catania, salvato un anziano

StrettoWeb

La pioggia non accenna a fermarsi a Catania e provincia e continua a cadere in grandi quantità. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, squadre dei Distaccamenti di Acireale e di Riposto sono impegnati in diversi luoghi compresi fra Giarre e Riposto per danni da allagamenti, che hanno causato pericoli per persone all’interno di auto, nella strada e nei piani bassi delle abitazioni. Gli interventi sono ancora in corso.

Allagamenti tra Giarre e Riposto in provincia di Catania dove si superano i 130mm. Un anziano è stato salvato sotto il ponte Carbonaro.