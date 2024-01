Mafia: 28 anni fa morte bimbo Di Matteo, Tamajo ‘delitto brutale che non può essere dimenticato’

StrettoWeb

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – “Una morte brutale che non può essere dimenticata”. Così l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo che, in rappresentanza del governo regionale, ha partecipato oggi a San Giuseppe Jato, nel Palermitano, all?inaugurazione del parco urbano dedicato al giovane Giuseppe Di Matteo, ucciso 28 anni fa. La cerimonia è stata preceduta da un momento di confronto nella sala multimediale “Pio La Torre” della Casa del fanciullo. “Quell’efferato delitto – conclude Tamajo – ha mostrato chiaramente tutta la crudeltà e l’immoralità dei fantomatici uomini d?onore. Perché di onorevole, nell?essere mafiosi, non c?è proprio nulla”.