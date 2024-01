Le Previsioni Meteo per Reggio Calabria: cielo sereno Domani, Venerdì 26 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 26 Gennaio a Reggio Calabria promettono condizioni prevalentemente stabili, con cielo parzialmente nuvoloso durante il giorno.

Durante la notte, ci aspettiamo temperature attorno ai 11 gradi, con copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30%. I venti soffieranno da nord con una velocità media compresa tra i 6,8 e i 9,4 km/h, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 13,7 km/h.

Nella mattina, le nuvole saranno ancora presenti con una percentuale di copertura del cielo compresa tra il 23% e il 30%. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 15 gradi intorno alle 11:00. I venti provenienti da nordovest soffieranno con una leggera intensità tra i 4 e i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 10% e il 14%. Le temperature massime saranno intorno ai 15 gradi, con una percezione leggermente inferiore a causa dei venti che potranno arrivare fino a 14,1 km/h.

Infine, in serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa attesa intorno al 8-15%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, attestandosi intorno ai 11-12 gradi, mentre i venti da nord con intensità tra i 7,9 e i 12,7 km/h garantiranno un’atmosfera fresca ma gradevole.

In conclusione, il 26 Gennaio a Reggio Calabria si prospetta come una giornata con cielo prevalentemente soleggiato, temperature miti e venti non eccessivamente intensi. Per rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti delle previsioni meteo, è consigliabile consultare le fonti ufficiali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.1° perc. 10.4° Assenti 6.8 N max 10.2 Tramontana 81 % 1025 hPa 3 poche nuvole 11.1° perc. 10.4° Assenti 8.5 N max 12 Tramontana 81 % 1025 hPa 6 nubi sparse 11.3° perc. 10.6° Assenti 5.7 N max 9.1 Tramontana 81 % 1026 hPa 9 poche nuvole 14.4° perc. 13.7° Assenti 3.7 NO max 4.6 Maestrale 70 % 1026 hPa 12 poche nuvole 15.2° perc. 14.6° Assenti 6.4 ONO max 7.4 Maestrale 70 % 1025 hPa 15 poche nuvole 14.4° perc. 13.8° Assenti 10.2 NNO max 13.4 Maestrale 75 % 1024 hPa 18 poche nuvole 11.7° perc. 11.1° Assenti 8.3 N max 12.7 Tramontana 83 % 1025 hPa 21 cielo sereno 11.6° perc. 10.8° Assenti 6.7 N max 9.4 Tramontana 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:29

