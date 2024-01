Le Previsioni Meteo per Palermo: poco nuvoloso Domani, Lunedì 29 Gennaio

StrettoWeb

Il tempo a Palermo per Lunedì 29 Gennaio si prospetta stabile e privo di precipitazioni, con cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura si manterrà intorno ai 3-4°C durante la notte, con una leggera variazione al mattino quando raggiungerà i 8-10°C. Durante il pomeriggio si potranno sperimentare temperature intorno ai 10-11°C, scendendo a 3-4°C di sera.

I venti previsti, che soffieranno principalmente da direzione nord, si manterranno a una velocità tra i 2 e i 9 km/h. L’umidità relativa dell’aria sarà costante per tutta la giornata, attestandosi intorno al 70-77%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1032-1034hPa.

In generale, le previsioni meteo per Palermo indicano un’assenza di cambiamenti significativi nelle condizioni del tempo per l’intera giornata, confermando la presenza di cielo sereno e temperature fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 3.3° perc. 3.3° Assenti 2.2 SSO max 4 Libeccio 77 % 1034 hPa 3 cielo sereno 2.8° perc. 2.8° Assenti 2.2 OSO max 3.2 Libeccio 70 % 1033 hPa 6 cielo sereno 2.4° perc. 2.4° Assenti 1.3 ONO max 3.3 Maestrale 65 % 1033 hPa 9 cielo sereno 8.9° perc. 8.9° Assenti 2.6 N max 3.3 Tramontana 45 % 1033 hPa 12 cielo sereno 11.5° perc. 9.7° Assenti 6.3 NNO max 6.3 Maestrale 37 % 1031 hPa 15 cielo sereno 10.4° perc. 8.7° Assenti 8.6 N max 8.6 Tramontana 48 % 1031 hPa 18 cielo sereno 3.8° perc. 3.8° Assenti 3.9 N max 5.1 Tramontana 76 % 1033 hPa 21 cielo sereno 2.8° perc. 2.8° Assenti 0.4 ONO max 4.6 Maestrale 77 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:41

