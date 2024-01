Le Previsioni Meteo per Palermo: cielo sereno Domani, Martedì 30 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per martedì 30 Gennaio a Palermo mostrano un predominio di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi del tutto assente, garantendo una visibilità chiara e un’atmosfera luminosa in ogni momento.

Nella fascia notturna, le temperature si attesteranno intorno ai 2.8°C, con una leggera diminuzione durante le prime ore del mattino. La temperatura percepita sarà molto simile a quella reale, mantenendosi costante fino al sorgere del sole.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili con una leggera variazione della temperatura, raggiungendo i 6.5°C intorno alle 08:00. La velocità del vento sarà generalmente lieve, con raffiche di vento che non supereranno i 5.6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 61% e la pressione atmosferica attorno ai 1034hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno valori massimi intorno ai 11.3°C intorno alle 13:00, mantenendosi decisamente miti nelle ore successive. Le condizioni di vento e precipitazioni rimarranno pressoché assenti, garantendo una gradevole sensazione di benessere.

Anche durante la sera, le condizioni si manterranno costanti, con temperature intorno ai 2.8°C e una leggera diminuzione dell’umidità. La pressione atmosferica, intorno ai 1035hPa, rimarrà sopra la media, contribuendo a una stabilità delle condizioni meteorologiche.

In conclusione, martedì 30 Gennaio a Palermo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature gradevoli, ideali per svolgere attività all’aperto e godere di una piacevole giornata in città.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 2.8° perc. 2.8° Assenti 0.7 SSO max 3.2 Libeccio 76 % 1034 hPa 3 cielo sereno 2.2° perc. 2.2° Assenti 1.8 NNE max 4.4 Grecale 69 % 1033 hPa 6 cielo sereno 1.8° perc. 1.8° Assenti 1 NNE max 4.2 Grecale 61 % 1034 hPa 9 cielo sereno 8.5° perc. 7.7° Assenti 6.3 NE max 7.2 Grecale 50 % 1034 hPa 12 cielo sereno 11.2° perc. 9.5° Assenti 8.2 NNE max 9.4 Grecale 44 % 1032 hPa 15 cielo sereno 10.2° perc. 8.6° Assenti 7 NNE max 6.8 Grecale 50 % 1032 hPa 18 cielo sereno 3.6° perc. 3.6° Assenti 0.8 ENE max 3.3 Grecale 79 % 1034 hPa 21 cielo sereno 2.8° perc. 2.8° Assenti 4.7 SSO max 4.7 Libeccio 76 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:42

