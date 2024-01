Le Previsioni Meteo per Palermo: cielo sereno Domani, Giovedì 1 Febbraio

StrettoWeb

Il tempo a Palermo per Giovedì 1 Febbraio sarà caratterizzato da variazioni meteo significative durante l’arco della giornata. Inizieremo con le previsioni per la notte e le prime ore del mattino, passando poi alla situazione per la mattina e il pomeriggio, e concludendo con le previsioni per la sera.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse e una copertura nuvolosa pari al 53%. Le temperature si manterranno sui 3.3°C e il vento soffierà a una velocità di circa 1.9km/h, proveniente dal Nord Ovest con raffiche fino a 4.4km/h. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1033hPa.

Passando alla mattina, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa pari al 2% e un lieve aumento delle temperature fino a 9.3°C. Il vento si intensificherà leggermente arrivando a 4.7km/h, mentre l’umidità diminuirà al 41% e la pressione atmosferica sarà di 1031hPa.

Nel corso del pomeriggio, le nuvole aumenteranno portando la copertura nuvolosa al 38% e le temperature gradualmente caleranno raggiungendo i 7.4°C. Il vento sarà a 7.4km/h proveniente dal Nord – Nord Est, e l’umidità salirà al 68% mantenendo la pressione atmosferica a 1028hPa.

In serata, la copertura nuvolosa salirà fino al 98%, confermando un cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno attorno ai 4.1°C con un lieve calo del vento a 2.6km/h. L’umidità e la pressione atmosferica rimarranno stabili rispettivamente al 71% e 1027hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 1 Febbraio a Palermo evidenziano un inizio soleggiato che darà gradualmente spazio a un cielo nuvoloso nel corso della giornata, con temperature fresche e vento moderato. L’umidità si manterrà su valori medi, e non sono previste precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 3.3° perc. 3.3° Assenti 1.9 NO max 4.4 Maestrale 46 % 1033 hPa 3 nubi sparse 2.6° perc. 2.6° Assenti 3.7 NO max 5.4 Maestrale 47 % 1032 hPa 6 nubi sparse 2.3° perc. 2.3° Assenti 2.3 NNO max 4.9 Maestrale 53 % 1032 hPa 9 cielo sereno 9.3° perc. 9.3° Assenti 4.2 N max 4.2 Tramontana 41 % 1031 hPa 12 cielo sereno 12.1° perc. 10.4° Assenti 8.8 NNO max 9.7 Maestrale 39 % 1029 hPa 15 nubi sparse 10.6° perc. 9.1° Assenti 8.6 N max 9.9 Tramontana 52 % 1028 hPa 18 nubi sparse 4.1° perc. 4.1° Assenti 1.4 O max 3.5 Ponente 77 % 1028 hPa 21 cielo coperto 4.4° perc. 4.4° Assenti 4.4 NNO max 5.7 Maestrale 71 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.