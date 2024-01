Le Previsioni Meteo per Cosenza: cielo sereno Oggi, Mercoledì 24 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Cosenza per Mercoledì 24 Gennaio indicano un’andamento che va dalla notte alla sera. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 76% al 60%. Le temperature oscillano intorno ai 4°C, con una leggera percezione di freddo di 4°C. I venti soffiano con una velocità compresa tra 2.3km/h e 8.9km/h provenendo da direzioni orientali e meridionali. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità rimane alta superando l’80%. La pressione atmosferica è attesa intorno ai 1029-1030hPa.

Nel corso della mattina, le nuvole diminuiranno e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 27-43%. Le temperature si alzeranno gradualmente, passando dai 4.7°C ai 13.4°C. I venti aumenteranno d’intensità, soprattutto nel primo pomeriggio, raggiungendo velocità di 23km/h provenienti da direzioni settentrionali. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità diminuirà fino al 34-37%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1028-1030hPa.

Nel pomeriggio, le nuvole saranno ancora presenti ma il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa al 17-27%. Le temperature massime saranno intorno ai 13.6°C, con una percezione di freddo intorno ai 12°C. I venti tenderanno a calmarsi, arrivando a una velocità di 6.3km/h provenienti da direzioni occidentali. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità oscillerà intorno al 35-55%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1028-1029hPa.

Verso la sera, il cielo diventerà sereno con una copertura nuvolosa scesa al 2-35%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6.5-7°C con una percezione di freddo intorno ai 5.4-5.7°C. I venti soffieranno a una velocità di 8-8.9km/h provenienti da direzioni meridionali, mantenendo alcune nuvole sparse. Le precipitazioni rimarranno assenti, l’umidità si manterrà intorno al 63-72%, e la pressione atmosferica intorno ai 1029-1030hPa.

In conclusione, Mercoledì 24 Gennaio a Cosenza si potranno osservare delle variazioni climatiche nel corso della giornata, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature nel corso della mattina e del pomeriggio, seguito da un cielo più sereno in serata. Prestare attenzione all’abbigliamento e alle attività all’aperto in base alle variazioni previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 4° perc. 4° Assenti 3.2 E max 3.7 Levante 87 % 1025 hPa 8 nubi sparse 7.2° perc. 7.2° Assenti 3.2 N max 11.4 Tramontana 68 % 1029 hPa 11 poche nuvole 12.8° perc. 11° Assenti 11.4 N max 22.6 Tramontana 35 % 1029 hPa 14 nubi sparse 13.2° perc. 11.6° Assenti 6.1 NO max 8.3 Maestrale 40 % 1029 hPa 17 nubi sparse 7.6° perc. 6.9° Assenti 5.3 SSE max 6 Scirocco 66 % 1030 hPa 20 cielo sereno 6.7° perc. 5.4° Assenti 6.9 SSO max 8.7 Libeccio 66 % 1030 hPa 23 nubi sparse 6.7° perc. 5.6° Assenti 6.4 S max 8.9 Ostro 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:23

