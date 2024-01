Le Previsioni Meteo per Caltanissetta: cielo sereno Oggi, Lunedì 29 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Gennaio a Caltanissetta promettono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piuttosto fredde. La mattina inizierà con clima fresco e una leggera copertura nuvolosa pari al 2%. La temperatura oscillerà tra i 3.5°C e i 8.2°C, con una leggera percezione di freddo a causa dei venti che soffieranno a una velocità compresa tra i 3 km/h e i 6.5 km/h provenienti dal Nord.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con una temperatura in costante aumento che arriverà a toccare i 10.7°C intorno alle 11:00. La percezione del freddo diminuirà gradualmente durante la mattinata, mentre l’umidità si manterrà intorno al 57%. La pressione atmosferica si attesterà a 1034hPa.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da cielo sereno, con un leggero aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 4% intorno alle 15:00. Le temperature si attesteranno intorno agli 11.8°C, con una percezione di freddo leggermente superiore rispetto alla mattina, a causa del vento che soffierà a 9.5km/h da Ovest.

In serata, il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento della percezione del freddo a causa dei venti provenienti dal Nord – Nord Est a una velocità compresa tra 6.5km/h e 7.7km/h. La copertura nuvolosa raggiungerà il 4% intorno alle 22:00. Le temperature oscilleranno tra i 2.7°C e i 3.4°C, mentre l’umidità sarà intorno all’85%. La pressione atmosferica sarà di 1034hPa.

In conclusione, Lunedì 29 Gennaio a Caltanissetta sarà caratterizzato da una giornata con cielo sereno e temperatura in lieve aumento. L’umidità si manterrà costante durante la mattinata e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sia il vento che la percezione del freddo saranno fattori da tenere in considerazione, specialmente nelle prime ore del mattino e nelle ultime della serata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 4.1° perc. 2.6° Assenti 6.3 N max 5.9 Tramontana 80 % 1031 hPa 8 cielo sereno 5.7° perc. 4.8° Assenti 5.1 N max 4.7 Tramontana 65 % 1033 hPa 11 cielo sereno 10.7° perc. 9° Assenti 6.9 O max 6.8 Ponente 43 % 1033 hPa 14 cielo sereno 11.8° perc. 10° Assenti 9.5 O max 10.1 Ponente 39 % 1031 hPa 17 cielo sereno 5.7° perc. 4.4° prob. 3 % 6.3 SO max 6.3 Libeccio 84 % 1033 hPa 20 cielo sereno 3.8° perc. 2.3° prob. 4 % 6.2 NNE max 5.8 Grecale 88 % 1034 hPa 23 cielo sereno 2.7° perc. 0.9° prob. 4 % 6.5 NNE max 6 Grecale 85 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.