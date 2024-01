La Cardiochirurgia del GOM di Reggio Calabria prima in Italia con due macchine cuore-polmone ultra innovative | DETTAGLI

StrettoWeb

Continua il percorso di innovazione tecnologica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria:

Da alcune settimane, infatti, nella Cardiochirurgia del G.O.M. sono operative due macchine cuore-polmone di ultimissima generazione. Si tratta di apparecchiature tra le più complete e sofisticate presenti sul mercato internazionale, le “Essenz Perfusion System”, le prime presenti sul territorio italiano.

Sono già molti i pazienti operati con l’ausilio di tale tecnologia che ha il vantaggio di supportare ininterrottamente il perfusionista, fornendo una monitorizzazione multiparametrica completa, e migliorare inoltre i risultati e le performance in un ambito così complesso com’è la cardiochirurgia. Si tratta di un modo nuovo, moderno e innovativo di concepire la circolazione extracorporea necessaria per eseguire gli interventi cardiochirurgici, ottimizzando con i più sofisticati sistemi di controllo il lavoro dei perfusionisti e di tutto il team impegnato nella cura del paziente in sala operatoria.

L’importante investimento rientra nel processo di innovazione che il Centro Cuore di Reggio Calabria persegue da tempo nell’ambito di una chirurgia sempre più sicura e meno invasiva, al fine di garantire un’assistenza sanitaria di altissimi livelli e in loco.