StrettoWeb

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo usare la formula più coraggiosa. Chi nasce e cresce in Italia è italiano. Chiamiamolo Ius Soli o con un altro nome. Ma per me il Pd deve sostenere la ampia formula possibile”. Così Elly Schlein concludendo la due giorni al Nazareno dedicata ai temi dell’immigrazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.