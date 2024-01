Istat, record lavoro: disoccupazione mai così bassa da 15 anni, la ricetta Meloni funziona | DATI

StrettoWeb

A dicembre 2023 il tasso di disoccupazione totale in Italia scende al 7,2% (-0,2 punti rispetto a novembre), quello giovanile al 20,1% (-0,4 punti). Lo comunica l’Istat diffondendo i dati provvisori su occupati e disoccupati. Il tasso totale è al livello più basso da dicembre 2008 (quando era al 6,9%), per i giovani da luglio 2007 (19,4%). Era quindi da 15 anni che in Italia il tasso di disoccupazione non era così basso: evidentemente la ricetta economica impressa dal governo Meloni nel suo primo anno funziona, in modo particolare con l’abolizione del reddito di cittadinanza che ha riportato centinaia di migliaia di persone nel mondo del lavoro.

Nuovo record di occupati a dicembre 2023 dall’inizio delle serie storiche. Lo rileva l’Istat. A dicembre prosegue la crescita dell’occupazione, che coinvolge i dipendenti a termine (2 milioni 986mila) e gli autonomi (5 milioni 45mila). Il numero degli occupati – pari a 23 milioni 754mila – e’ in complesso superiore a quello di dicembre 2022 di 456mila unità, come sintesi dell’incremento di 418mila dipendenti permanenti e 42mila autonomi a fronte della diminuzione di 5mila dipendenti a termine. Lo rileva l’Istat. Su base mensile, il tasso di occupazione e quello di inattivita’ salgono al 61,9% e al 33,2%, rispettivamente, mentre il tasso di disoccupazione è sceso appunto al 7,2%.

Le reazioni della politica: la soddisfazione del centrodestra

“Sale l’occupazione, scende ancora la disoccupazione: anche oggi arrivano dei numeri che stracciano i peggiori auspici delle opposizioni che speravano in un futuro catastrofico per l’Italia guidata dal governo Meloni. A dicembre 2023 l’Istat ha registrato un aumento di 456mila occupati rispetto al dicembre dell’anno precedente. A fronte dell’occupazione che sale al 61,9%, scendono sia la disoccupazione giovanile al 20,1%, che quella totale al 7,2%, livello più basso dal 2008. La strada dell’immobilismo, di bonus fallimentari e di misure assistenzialistiche tanto cara a Pd e M5s è stata definitivamente archiviata: la rotta per il rilancio dell’occupazione finalmente è stata intrapresa”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Record di occupati, tasso di disoccupazione ai minimi dal 2008 e crescita economica dell’Italia che, nel 2023, fa meglio degli altri Paesi in Europa. Questi sono i risultati del Centrodestra al Governo. Fatti, non parole”. Cosi’ il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli.

