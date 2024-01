Ha un infarto in aereo sul volo Catania-Milano: medico eroe siciliano gli salva la vita

StrettoWeb

Un medico eroe siciliano ha salvato la vita a un uomo sul volo Catania-Milano Malpensa. A raccontare l’accaduto è lui stesso, Innocenzo Infantino, che sui social ripercorre quegli attimi in cui si è sfiorata la tragedia. “Di questo viaggio – comincia il suo racconto – rimane una vita salvata e l’emozione di un battito”. Il medico si trovava sul volo Easyjet e dalla sua Sicilia, da Catania (ma lui è originario di Grotte, ad Agrigento), stava tornando a Milano Malpensa, per dirigersi poi a Varese, dove lavora.

Volo Catania-Milano, un uomo si accascia a terra: “c’è un medico?”

Era indaffarato nei suoi pensieri mentre sente una donna urlare. “Il marito perde i sensi e si accascia sulla poltrona”. Intervengono subito gli assistenti di volo, ma l’uomo non riprende conoscenza. A bordo “inizia a crearsi un clima di tensione e paura”, tanto che una hostess chiede se ci fosse un medico a bordo. E’ qui che Infantino prende in mano la situazione. “Controllo il polso e noto assenza di battito, metto due dita sulla carotide, niente. Controllo anche se il paziente ha qualche riflesso. Niente. Il paziente è andato in arresto cardiaco. Chiedo allo steward di aiutarmi a togliere il cappotto del paziente e il maglione. Così inizio a fare la manovra cardiopolmonare. Via con le prime 30 compressioni. Controllo niente. Ancora con altre 30. Niente. Altre 30. Niente”.

Si passa al defibrillatore: così il medico ha salvato una vita

A questo punto, il medico continua il racconto, “chiedo subito allo steward di prendere il defibrillatore. Mentre accende il DAE continuo con la rianimazione, pensando che fra 10 minuti, se il cuore non riprende a battere, il paziente inizia ad avere danni irreversibili fino a lasciarci le penne. In quel momento ho iniziato a realizzare come fossero preziosi i minuti del tempo. Metto gli elettrodi e via con la prima scarica. Ricontrolliamo e finalmente il cuore riprende a battere”.

La moglie dell’uomo lo ha chiamato e ringraziato

Il medico siciliano è riuscito a salvare l’uomo che ha accusato l’infarto in volo. Neanche il tempo di realizzare, che arriva l’atterraggio (mancavano 20 minuti al momento del malore). Lo stesso Infantino spiega che la moglie dell’uomo lo ha poi chiamato per ringraziarlo. “Mi ringrazia per il soccorso prestato, informandomi che il marito è in osservazione in ospedale ma fuori pericolo. Ringrazio il Signore per avermi dato lucidità e freddezza in quei 20 minuti interminabili della mia vita”.

Anche se sul momento non poteva realizzare, ora il medico siciliano Innocenzo Infantino può prendersi un po’ più di tempo: è un eroe. I medici lo sono già di per sé, il loro compito è salvare vite, ma in un contesto e in una situazione del genere aumentano di più le responsabilità. E’ per questo che la sua è una bellissima storia, che ha fatto bene a raccontare. Ed è anche giusto che la conoscano più persone possibili.