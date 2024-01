Tragico incidente in Sicilia nella notte: morto 18enne, era volontario della Croce Rossa

StrettoWeb

Un tragico incidente stradale si è verificato questa notte in Sicilia, sulla SS 115, tra Marsala e Mazara del Vallo, nel Trapanese. Nell’impatto ha purtroppo perso la vita un giovane, il 18enne Biagio Lombardo, a bordo di una moto che si sarebbe andata a scontrare con un’auto. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social, uno di questi è della Croce Rossa di Mazara del Vallo. “La Croce Rossa di Mazara del Vallo perde un valoroso giovane Volontario a causa di un incidente stradale avvenuto stanotte. Si chiamava Biagio Lombardo e aveva 18 anni. Era un ragazzo educato e con una grande umanità. La Presidente e tutto il Comitato si stringe al dolore della famiglia per la grave perdita”, si legge in una nota.