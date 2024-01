Impiccata al balcone con una sciarpa di una squadra di calcio: la tragica morte di una 26enne

StrettoWeb

Una tragedia ha scosso questo pomeriggio la Puglia. Una ragazza di 26 anni, Roberta Bertacchi, è stata infatti trovata impiccata alla pensilina del balcone della casa in cui da poco si era trasferita, a Casarano, in provincia di Lecce. Attorno al collo aveva la sciarpa del Casarano Calcio. L’ipotesi è quella del suicidio, ma sono in corso accertamenti, anche perché in casa sono stati trovati alcuni oggetti rotti.

In caserma è stato portato il fidanzato della 26enne, ritenuto vicino agli ambienti ultras del Casarano. I militari lo hanno ascoltato come persona informata sui fatti. La giovane era leccese, ma di Ugento, e da poco si era trasferita a Casarano per lavoro. La casa ora è sotto sequestro.