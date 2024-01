Grande festa a Giffone per i 102 anni di Nonno Pino | FOTO

StrettoWeb

Grande festa a Giffone, paese in provincia di Reggio Calabria, per i 102 anni di nonno Pino. Il signor Giuseppe Spanò raggiunge un importante traguardo e si aggiudica il titolo dell’uomo più anziano di Giffone. L’amministrazione Comunale ha rivolto al nonnino “i migliori auguri per i suoi 102 di vita al Sig. Giuseppe Spanó, il più anziano di Giffone”.

