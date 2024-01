Governo: Meloni, ‘ieri accordo coesione con E.Romagna, ma arriveremo in tutte regioni’

StrettoWeb

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra Governo italiano e Regione Emilia-Romagna: stanziati 687 milioni di euro complessivi, risorse importanti che vengono concentrate su obiettivi strategici come sviluppo, crescita, infrastrutture e futuro. La Regione Emilia-Romagna è la settima Regione a firmare con il Governo l’Accordo di coesione, ma noi arriveremo in tutte le Regioni italiane”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

