Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Domani sera torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centro della puntata l?intervista in studio, la prima nel 2024, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Si legge in una nota della trasmissione.

