Giustizia: Delmastro, ‘monitoraggio su disciplina presunzione innocenza in 13 Procure’

Roma, 16 gen (Adnkronos) – “L’Ispettorato generale ha attivato le procedure per l’effettuazione di un monitoraggio degli atti motivati in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico che giustifica le comunicazioni con la stampa” nelle Procure di Avellino, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Ferrara, Frosinone, Livorno, Latina, Rimini, Rovigo, Tempio Pausania, Torino, Vercelli. Lo ha detto in aula alla Camera il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove rispondendo a una interrogazione sull’applicazione del decreto legislativa sul “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.

Si tratta di una iniziativa per “verificare l’adeguamento alla disciplina sulla presunzione di innocenza sollecitata dall’Unione europea che giustifica le autorizzazioni alle comunicazioni con la stampa”, ha spiegato Delmastro.