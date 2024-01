Gallico-Gambarie, Candeloro Imbalzano: “da Falcomatà grave tentativo di disinformare e mistificare”

StrettoWeb

“Sia chiaro, noi non intendiamo mettere in discussione la legittimità del sindaco metropolitano di fare sopralluoghi a cantieri della ex Provincia , anche quando , come in questo caso, le relative opere sono state finanziate da altri soggetti istituzionali. Epperò , l’operazione di sottile mistificazione e disinformazione tentata oggi sulla stampa e sui social, con tanto di codazzo anche di persone che con la Gallico- Gambarie hanno poco o nulla a che vedere , è semplicemente farsesca. Anzi si commenta da sé! “. È quanto afferma Candeloro Imbalzano, già presidente della Commissione Fondi Comunitari del Consiglio Regionale e dirigente di Forza Italia.

“Onestà politica ed intellettuale vorrebbe che nella dichiarazione rilasciata ai giornali ed a mezzo video diffuso sui social, fosse chiaramente specificato che l’opera è stata intieramente finanziata da Amministrazioni regionali di CENTRO-DESTRA, nonostante che dal 2015 al 2020 la Calabria abbia avuto anche un presidente di centro-sinistra. Come sanno anche gli smemorati di professione, è stato prima il presidente Scopelliti con un corposo finanziamento di oltre 65 milioni di euro (col sottoscritto relatore in aula del relativo provvedimento amministrativo) e recentemente il presidente Occhiuto, grazie all’impulso dell’on. Cannizzaro, a finanziare con i fondi FESR delle ultime programmazioni comunitarie, l’intera opera”, continua Candeloro Imbalzano. Ma non solo questa clamorosa e inescusabile omissione! Vi è stato il poco sottile tentativo di appropriarsi di meriti inesistenti da parte del centro sinistra! Per chi non lo sapesse, ricordo che esiste anche in politica, pur sconosciuto ai più a queste latitudini, un codice deontologico non scritto ma ben conosciuto dai politici corretti. Ed andava osservato soprattutto in questa vicenda, trattandosi, la GALLICO- GAMBARIE, di una opera decisiva per lo sviluppo della Vallata del Gallico, dei comuni direttamente interessati e della stessa città di Reggio , su cui per decenni si sono mobilitati cittadini ed amministratori a tutti i livelli per il finanziamento dell’opera: ricordo per tutti il sen. Meduri. Leggendo la dichiarazione inopinatamente diffusa a margine del sopralluogo, sono stato tentato dal fare un sorriso, se non fosse emblematica del drammatico decadimento della politica attuale e dei suoi modestissimi interpreti”, conclude Candeloro Imbalzano.

